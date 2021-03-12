مسح ميداني عشوائي بالمدارس.. وحظر تجول للتصدي لـ«كورونا»

جانب من عمليات المسح الميداني بمدارس طبرق. (الإنترنت)

بإعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، بلغ إجمالي ضحايا الوباء في البلاد 141 ألفاً و598 حالة، منها عشرة آلاف و340 نشطة، و128 ألفا و928 متعافى، و2330 متوفى، منذ بدء انتشار الجائحة في مارس من العام الماضي.

ولاتزال البلديات تكافح في وجه الفيروس من أجل تقليل حدة انتشاره؛ حيث قرر المجلس البلدي سبها، الإثنين، فرض حظر التجول وغلق المحلات التجارية لمدة أسبوعين، اعتباراً من 8 مارس 2021 وحتى السبت الموافق 20 مارس 2021. وجاء ذلك في تعميم أصدره المجلس إلى الجهات المختصة بالمدينة، واطلعت «الوسط» على نسخة منه.

وعزا المجلس القرار إلى «الزيادة المقلقة في عدد الحالات النشطة وعدد الوفيات وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين بدرجة تدعو للقلق». وسيكون الحظر سارياً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي. كما شمل القرار غلق «الجامعات والمدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال وصالات المناسبات الاجتماعية والصالات الرياضية، ووقف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية». واستثنى المجلس من قرار حظر التجول «المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات الخاصة والصيدليات».

توقف جزئي للعمل بمركز مكافحة الأمراض في سبها

ويوم الثلاثاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، توقفاً جزئياً للعمل بالمركز والمختبر المرجعي لصحة المجتمع إثر تسجيل إصابات للعاملين بالمركز والمختبر بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى تعرض عدد من الأجهزة لأعطال فنية. ونشر المركز عبر صفحته على «فيسبوك» تنويها للمواطنين أكد فيه «توقف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز عن العمل وبشكل جزئي وذلك لتعرض جل العاملين بالمختبر وفرع المركز للإصابة بفيروس «كورونا المستجد» وخروج بعض الأجهزة عن العمل نتيجة أعطال فنية طارئة». وأكدت إدارة المركز أنها تسعى جاهدة للتغلب على هذه الصعوبات بأسرع وقت ممكن، منوهة كذلك إلى «توقف الفرع عن إصدار البطاقات الصحية واستقبال المرضى نتيجة تقلص عدد العاملين بالفرع وحتى إشعار آخر».

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كما أكد المركز أن المدينة وكافة مناطق المنطقة الجنوبية، تشهد تفشياً وانتشاراً غير مسبوقين لوباء فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان ليل الاثنين، تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات والوفيات اليومية. ولفت إلى عجز مراكز العزل «محدودة الإمكانات» من حيث الأسرَة وإمدادات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والعناصر الطبية، مما ينذر بـ«انهيار الوضع الصحي الهش أصلاً» بعموم المنطقة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحسب البيان.

وناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، ضرورة اتباع الإجراءات الصحية والكف عن إقامة التجمعات كالأفراح والمناسبات الاجتماعية الأخرى، التي هي بمثابة «انتحار جماعي» وسبب رئيسي لتفشي الوباء. كما ناشد المواطنين تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالمؤسسات العامة والمحال التجارية والأسواق، وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، واتباع قواعد النظافة العامة.

وفي محاولة لكبح الوباء، طالبت لجنة إدارة جائحة كورونا في سبها، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في المدينة بإيقاف إصدار البطاقات الصحية الخاصة بالزواج، وذلك في فترة لا تقل عن أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء. وشدد رئيس لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا المكلف في سبها، محمد معيقل في كتاب وجهه إلى مدير المختبر المرجعي بالمدينة، على ضرورة عدم استئناف إصدار البطاقات الصحية الخاصة بالزواج «إلا بخطاب كتابي من إدارة اللجنة». وأوضح معيقل أن هذا الإجراء جاء «بناء على تقارير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفرق الرصد والاستجابة السريعة، المشيرة إلى ازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات» جراء فيروس كورونا المستجد. وأضاف معيقل في كتابه أن تقارير المركز الوطني لمكافحة الأمراض «أوضحت أن هذه الإصابات سببها الرئيسي هو الازدحام أثناء المناسبات الاجتماعية بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة».

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إن فقدان أحد الأطباء العاملين في مركز سبها الطبي الأسبوع الجاري، جراء فيروس «كورونا» يذكر الجميع بالمخاطر التي يواجهها العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية يومياً. وعبر المكتب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن احترامه «تضحيات العاملين الصحيين، وندعو إلى الالتزام المستمر بالتدابير الاحترازية، بوضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي». وتابع أن استمرار تفاقم وضع «كوفيد - 19» في الجنوب الليبي، يضع ضغوطاً إضافية على نظام الرعاية الصحية والعاملين الصحيين، مشيراً إلى إعلان بلديتي سبها وبراك الشاطي حظر التجول للحد من انتشار «كوفيد - 19». كما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، الثلاثاء، وفاة حالة جديدة جراء إصابتها بفيرس «كورونا المستجد» في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام. وقالت اللجنة في بيانها رقم «87»، المنشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحالة من مدينة تازربو وكانت تعمل ممرضة بمركز عزل تازربو.

ونعى المستشفى الجامعي طرابلس، المدير الإداري لقسم جراحة الفم والفكين، محمد إسماعيل الإمام، بعدما توفي نتيجة إصابته بفيروس «كورونا» الثلاثاء. وقال المستشفى في بيان الأربعاء، إن الفقيد يعتبر من العناصر المشهود لهم بالكفاءة والمهنية في مجال تخصصه، ويحظى بحب واحترام الزملاء والمترددين من المرضى على قسم جراحة الفم والفكين. وتقدم العاملون بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم بأحر التعازي والمواساة القلبية لأسرة الفقيد.

حملة للمسح العشوائي في مدارس طبرق

وعلى صعيد محاولات الوقاية؛ انطلقت بعدد من مدارس مدينة طبرق عمليات المسح الميداني وسحب المسحات العشوائية للطلاب بالمؤسسات التعليمية، للتحري عن المصابين والملامسين بفيروس «كورونا»، بالمدارس التعليمية، وفقاً لتوصيات اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية طبرق. وبحسب اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، في بيان الثلاثاء، فإن فرق الرصد التابعة لإدارة الخدمات الصحية طبرق وفرق مكافحة العدوى بمركز طبرق الطبي تابعت سحب العينات العشوائية من الطلاب بالمدارس من أجل رفع نسبة الفحوص المختبرية اللازمة من فيروس «كورونا»، حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكد من خلو المؤسسات التعليمية من هذا الوباء. وأوضح البيان أن الحملة شملت الثلاثاء، مدارس «المتفوقين» و«المجد» و«صلاح الدين»، و«بدر الكبرى»، و«طلائع المستقبل».

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وكانت إدارة الخدمات الصحية طبرق أعلنت، الإثنين، إطلاق عملية مسح ميداني وبدء سحب عينات عشوائية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدارس العاملة بالمدينة. وجاء الإعلان عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء كورونا بمدينة طبرق، بمركز طبرق الطبي بحضور رئيسها الدكتور فرج الجالي وأعضاء اللجنة مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم أسويكر، وعضو اللجنة الاستشارية الطبية الدكتور عادل سعيد العوامي، ومدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد فتح الله، والراصد بإدارة الخدمات الصحية إبراهيم عطية، ومراقب التعليم سالم جواد ورئيس قسم الصحة المدرسية بمراقبة التعليم محمد هاشم.

وقال المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية طبرق إن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق على تكليف فريق الرصد التابع للإدارة وفريق مكافحة العدوى التابع لمركز طبرق الطبي للبدء بشكل فوري بسحب العينات وفقاً للشروط التي وضعتها اللجنة الاستشارية العليا للمدارس المستهدفة بعمليات المسح العشوائي، البالغ عددها 44 مدرسة. وأكد المكتب الإعلامي أن الفرق المكلفة باشرت فعلياً سحب العينات العشوائية من الطلاب بهذه المدارس من أجل رفع نسبة الفحوص المختبرية اللازمة من فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكد من خلو المؤسسات التعليمية من هذا الوباء. وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في طبرق أن عمليات المسح العشوائي شملت عدداً من المدرسين بالفترة المسائية لمدارس عمرو بن العاص والضاحية على أن يستمر المسح بباقي المدارس تباعاً.

بدورها، نصحت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات بعدم استخدام التحليل السريع للأجسام المضادة في تشخيص حالات الإصابة بالفيروس. وأوصت باقتصار عمل تحاليل اختبار «PCR» على حالات الدخول لمراكز العزل، والحالات التي تحتاج العلاج في الخارج، لدواعي المصلحة العامة ونقص المشغلات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وأعلنت بلدية جادو إيقاف الدراسة بكل المؤسسات التعليمية بالبلدية اعتباراً من الثلاثاء وحتى 18 مارس. وقالت البلدية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن إيقاف الدراسة جاء جراء تزايد عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، وبناء على تعليمات رئيس لجنة مكافحة الوباء، وبناء على رسالة من مدير مركز العزل بالبلدية بشأن تفاقم الوضع الوبائي.