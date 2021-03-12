«الأرصاد»: طقس بارد نسبيا على مناطق الشمال

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نسبيًا، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال، فيما تنشط الرياح على فترات على بعض مناطق البلاد وخاصة الجنوب الغربي ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

كما توقع المركز في نشرته اليومية عن أحوال الطقس، أن تتكاثر السحب، مساء غدًا السبت، على مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

الطقس: غائم جزئيًا وتتكاثر السحب أحيانًا بداية من يوم الغد وصباح يوم الأحد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل انخفاضًا، الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:

الطقس: السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم بين 16 و23 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة على الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة غدًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على غدامس- الحمادة وغات، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية فشمالية شرقية نشطة السرعة قد تسبب إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية ولا تتجاوز 23 درجة على غدامس والحمادة وهون، وتسجل انخفاضًا غدًا على غدامس وغات.