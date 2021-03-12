تضارب الأنباء حول أسباب إغلاق مسلحين تقاطع البيفي بمدخل تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 12:14 صباحا
بلدية تاجوراء. (الإنترنت)

تضاربت الأنباء بشأن إغلاق مسلحين تقاطع البيفي بمدخل تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس في وقت سابق الخميس. إذ أعلن مواطنون من تاجوراء، أن «عناصر من جهاز دعم الاستقرار خطفوا عددا من أعيان وشباب تاجوراء كانوا في طريقهم إلى المجلس الأعلى للقضاء للالتجاء إليهم في مسألة تخص العدالة والقضاء النزيه»، لكن الجهاز نفى القبض على أي شخص اليوم في طرابلس أو خارجها.

وفي تسجيل مصور تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، تحت اسم «بيان الأهالي والقوى الفاعلة في بلدية تاجوراء»، حمل بيان لعدد من المواطنين «رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مسؤولية خطف عدد من أعيان وشباب تاجوراء»، داعيا رئيس المجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى «تسوية أوضاع هذه الأجهزة الأمنية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».

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في المقابل، نفى جهاز دعم الاستقرار «القبض على أي شخص اليوم في طرابلس أو خارجها»، مشيرا إلى «أن الشائعات التي يتم تداولها بشأن اختطاف مواطنين من قبل مجموعة تتبع الجهاز لا أساس لها». وعبر الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن «نبذ مثل هذه التصرفات غير المسؤولة»، وقال: «نتابع هذه الواقعة وسنقوم بواجبنا للإفراج عن المختطفين وعودتهم إلى أهاليهم سالمين».

وفي 18 يناير الماضي، أنشأ المجلس الرئاسي جهازًا أمنيًا جديدًا، تحت اسم «جهاز دعم الاستقرار» ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام أمنية محددة. وجرى تكليف السيد عبدالغني بلقاسم خليفة برئاسة الجهاز. كما شمل القرار كلا من السيد أيوب الأمين أبو راس، والسيد حسن محمد حسن أبوزريبة، والسيد موسى أبوالقاسم موسى مسموس، بمهام نواب رئيس الجهاز نفسه، بحسب نص قرار صادر عن المجلس الرئاسي.

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