دراغي يؤكد للدبيبة على دعم إيطاليا الكامل لوحدة ليبيا واستقرار في إطار العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 09:06 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. (بوابة الوسط)

أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة على «دعم إيطاليا الكامل لوحدة ليبيا وترسيخ السلام والاستقرار في البلاد في إطار العملية السياسية الليبية الداخلية تحت مظلة الامم المتحدة».

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء في روما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية في البيان إن دراغي شجع الدبيبة وحكومته على «التركيز على الأهداف ذات الأولوية مثل أمن وازدهار الشعب الليبي والمنطقة بأسرها».

وأضافت أن المكالمة الهاتفية «أولت اهتماما خاصا بشأن آفاق تقوية الشراكة الثنائية بصورة أكبر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين روما وطرابلس» وفق ما نقلته «آكي».

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة منذ أمس اتصالات من الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي وترحيب من مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا والجزائر والسعودية بنيل حكومته الثقة من مجلس النواب.

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