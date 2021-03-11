«أمن طرابلس»: ضبط متورطين في جرائم سرقة وخطف وتهديد بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 11:55 صباحا
متهم بسرقة محل في العاصمة، 11 مارس 2021، (مديرية أمن طرابلس)

كشف مكتب البحث الجنائي في مديرية أمن طربلس عن ضبط عدد من المتهمين في جرائم سرقة وخطف وتهديد بالقتل خلال الفترة الماضية.

وتمكن أفراد المكتب من ضبط متهم بواقعة سرقة محرك قبل عامين، إضافة إلى الإيقاع بمتهم ارتكب جريمة خطف في يونيو الماضي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كما أوقفوا قائد سيارة اتضح أنها مسروقة بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي، وضبطوا آخر متهما بارتكاب جريمة ضرب في مركز شرطة باب بن غشير، وآخر ارتكب جريمة سرقة منزل بنطاق مركز شرطة الحي الصناعي أيضا، وضبط مطلوب لمركز شرطة غوط الشعال في واقعة سب وتهديد بالقتل.

كما قبضوا على مطلوب لمركز شرطة باب بن غشير في واقعة تهجم على منزل، وأجنبيين تورطا في جريمة سرقة بغوط الشعال، إضافة إلى حل عدد من القضايا الأخرى.

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