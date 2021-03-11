«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 10 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 10:51 صباحا
أعمال صيانة خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يصل إلى ساعتين.

ولن تُطرح أي أحمال، الأربعاء، في الجناح الشرقي، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

و4 مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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