تبون يعبر عن تأييد واستعداد الجزائر التام لمساندة حكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 10:08 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. (أرشيفية: الإنترنت)

رحّب الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، معبرا «عن تأييده واستعداده التام لمساندة هذه الأخيرة، آملا في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام».

وأضافت الرئاسة الجزائرية في بيان أن تبون «أكد أن الجزائر التي أثبتت قولا وفعلا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها اللامشروط معه، لن تدّخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق»، منوّها في هذا السياق «بالضرورة الملحة لوضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها، لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تقرير مصيره والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها».

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وانضمت الجزائر إلى تونس ومصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وفرنسا والسفارة الأميركية والسفير الألماني لدى ليبيا الذين ربوا جميعهم بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت في مدينة سرت.

ووافق مجلس النواب بالأغلبية اليوم على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة المؤلفة من 35 وزارة، وقال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إن «مدة ولاية هذه الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات».

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