«الأعلى للدولة» يبارك لحكومة الوحدة الوطنية ومجلسها الرئاسي على ثقة «النواب»

جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس)

بارك المجلس الأعلى للدولة لحكومة الوحدة الوطنية ومجلسها الرئاسي على نيل الثقة من مجلس النواب، آملا لهم التوفيق في مهامهم وصولا إلى الهدف المنشود المتمثل في إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه يوم 24 ديسمبر المقبل ذكرى عيد الاستقلال، وفق بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء.

وعقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، اجتماعاً مع اللجنة السياسية واللجنة القانونية بالمجلس، لمناقشة «اعتزام مجلس النواب إعطاء الثقة للحكومة بدون تعديل الإعلان الدستوري منفرداً».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن اللجنتين أكدتا على ما جاء في رسالة المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتاريخ 8 مارس الجاري «بشأن ضرورة التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب لإجراء التعديل الدستوري كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن اللجنتين شددتا «على أهمية إنجاز كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».

ووافق مجلس النواب بالأغلبية اليوم على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة المؤلفة من 35 وزارة، وقال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إن «مدة ولاية هذه الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات».

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ورحب بهذه الخطوة كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وعدد من مسؤولي حكومته، وكذلك الحكومة الموقتة وكل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارات الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والإمارات وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.