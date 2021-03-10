يوشناف يصدر قرار بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم أبوشناف قرار يقضي بإنشاء جهاز أمني تحت مسمي «جهاز البحث الجنائي» بديلا عن الإدارة العامة للبحث الجنائي وذلك بناء على التفويض الممنوح له من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يحمل رقم (1/6 قيد 873) والمؤرخ في العاشر من ديسمبر 2020، والقاضي بإنشاء جهاز جديد وتحديد هيكليته واختصاصاته، بحسب نص القرار الذي نشرته الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونص قرار بوشناف على تكليف مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح أحمد هويدي برئاسة جهاز البحث الجنائي، الذي حدد القرار تبعيته إلى رئيس الحكومة مباشرة، على أن يكون لجهاز البحث الجنائي ذمة مالية مستقلة وتؤول إليه كامل القوة العمومية والمنقولات والعقارات والمهام والمركبات والأسلحة التي كانت في عهدة الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى جهاز البحث الجنائي.

وأسند القرار إلى جهاز البحث الجنائي نفس اختصاصات الإدارة العامة للبحث الجنائي وأضاف إليها 6 مهام أبرزها إدارة الاستدلال وجمع المعلومات والتحري في القضايا الجنائية والقضايا التي تمس أمن الدولة والمواطن والتحري عن القضايا المجهولة وأخذ التدابير الاحترازية لمنع الجريمة قبل وقوعها ومتابعة الفاعلين وضبطهم عند وقوعها.

كما كلف جهاز المباحث الجنائية بإدارة وحماية الآداب العامة ومحاربة الظواهر الهدامة والتحري عن أوكار الفساد ومديري السهرات ومتعاطي الخمور ومكافحة الأفعال الفاضحة والمستهجنة، وإدارة وحماية الجامعات وإنشاء مكاتب بها للتحري وجمع المعلومات وإعداد التقارير والإفادة بمواقف عن أي عمل سواء كان إجرامي أو يخل بالآداب العامة أو أي نشاط يؤدي إلى زعزعة أمن الدولة أو المساس بمؤسساتها بالفعل أو التحريض.

كما اسندت للجهاز إدارة تقصي الأثر والتي تشمل وحدة كلاب الأثر وأجهزة مسح المتفجرات وأقسام كاميرات المراقبة ومتابعة جميع المنظومات الإلكترونية والتنسيق مع الجهات المختصة، وإدارة مكافحة الظواهر السلبية، وإدارة التحقيقات الجنائية ويختص بفتح أقسام داخل فروع الجهاز ومتابعة محاضر الاستدلال والتنسيق مع سلطات التحقيق في عملية إحالة المحاضر إليها وإتمام الإجراءات القانونية.

كما نص القرار على ضم مكاتب الإدارة العام للبحث الجنائي التي تشمل «مكتب الميناء ومكتب المطار ومكتب خردة مركبات الرابش ومكتب متابعة الفنادق والمنتجعات والنزل ومكتب مكافحة تهريب الوقود بشركة البريقة وكافة فروع الإدارة بالمدن والمناطق.

وكذلك نص القرار على أن «تتبع إدارة البوابات والتمركزات الأمنية والتي تشرف مباشرة على جميع البوابات والاستيقافات والبوابات الإلكترونية رئاسة الجهاز مباشرة وتقدم له تقارير يومية عن سير العمل فيها».