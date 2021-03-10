عميد سبها يطالب المنفي والدبيبة بالوفاء بوعودهما للبلدية والمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 06:11 مساء
عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أثناء زيارته المدينة الأسبوع الماضي. (الإنترنت)

طالب عميد المجلس البلدي سبها المكلف، إبراهيم حامد الشاوش, رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي, ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بـ«الوفاء بوعودهما المقدمة في ما يخص المنطقة الجنوبية (فزان)، خاصة بلدية سبها، من تقديم الخدمات وتنمية المنطقة والنهوض بالجنوب الليبي عمومًا».

جاء ذلك في تهنئة تقدم بها الشاوش إلى المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزراء الحكومة لنيلهم الثقة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

واعتبر عميد سبها أن أحد أسباب منحهم الثقة من مجلس النواب «هو تميزكم الواضح للعيان في الداخل والخارج»، مشيدًا برئيس وأعضاء مجلس النواب لمنحهم الثقة للحكومة.

وتمنى الشاوش أن تكون هذه الخطوة «تمهيدًا لفرض الاستقرار وتوحيد الدولة الليبية بجميع أطيافها، وأن يكون هذا اليوم هو اليوم المشهود لقيام الدولة الليبية وتنميتها والارتقاء بالوطن».

وقال عميد سبها إنه يعلق «آمالًا كبيرة» على حكومة الوحدة الوطنية «في استتباب الأمن وإرساء قواعد التنمية، وتفعيل الحكم المحلي الحقيقي».

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