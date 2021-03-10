مصرع شخصين جراء اصطدام سيارتين جنوب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 10 مارس 2021, 04:47 مساء
إحدى السيارات متفحمة في موقع حادث سير في سرت. (أرشيفية: مديرية أمن سرت)

لقي شخصين مصرعهما جراء حادث سير إثر اصطدام سيارتين على طريق جنوب مدينة سرت، بحسب مصدر طبي من مستشفى «ابن سيناء» التعليمي في المدينة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء، على طريق يبعد 70 كلم جنوب سرت جراء اصطدام سيارتين، الأولى نوع «كيا» كان يقودها فرج التائب وبرفقته مسعود الزروق عثمان، والثانية نوع «هيونداي أفتانتي».

وذكر المصدر أن سائق السيارة الثانية لم يتم التعرف عليه «بسبب احتراقه بالكامل» جراء اشتعال النيران في سيارته، مشيرًا إلى نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى «ابن سينا» لتلقي العلاج وإتمام الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر الطبي أن المتوفى الأول هو مسعود الزروق عثمان، بينما قائد السيارة الأولى فرج التائب يتلقى العلاج بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى «ابن سينا»، منوهًا إلى أنه جارٍ التعرف على هوية قائد السيارة الثانية.

وأشار المصدر إلى معاناة أهالي سرت في السفر عبر طريق الجفرة- الشويرف- بنى وليد إلى المنطقة الغربية؛ بسبب استمرار قفل الطريق بين سرت ومصراتة لمدة عام وبضعة أشهر.

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