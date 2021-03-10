ماكرون يهنئ الدبيبة بعد حصوله على ثقة مجلس النواب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (أرشيفية: ا ف ب)

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد حصوله على ثقة مجلس النواب اليوم.

ونقلت السفارة الفرنسية في ليبيا، تهاني ماكرون وأمنياته بنجاح الدبيبة «من أجل ليبيا، موحدة ومستقرة وذات سيادة ومزدهرة ومتجهة نحو الانتخابات».

فيما هنأت السفارة كلا من مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، والدبيبة، على منح الثقة للحكومة الجديدة، «في هذا اليوم التاريخي».

وفي وقت سابق من اليوم، منح مجلس النواب، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد الدبيبة بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد.

وأقرت رئاسة المجلس استخدام آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.

وعقب انتهاء التصويت قال عقيلة صالح إن «عدد النواب الموافقين على منح الثقة للحكومة 132 نائبا»، وقال رئيس مجلس النواب إن «مدة ولاية هذه الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات».