باشاغا يهنئ الدبيبة: يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 02:38 مساء
وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، (أرشيفية: وزارة الداخلية)

هنأ وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحصولها على الثقة من مجلس النواب، المنعقد اليوم في سرت، مؤكدا أنه «يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية».

وكتب باشاغا، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهنئ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على الثقة التي نالها اليوم من مجلس النواب.. وأتمنى له التوفيق والسداد وأن يحالفه النجاح في أداء الأمانة الوطنية».

حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة.. والدبيبة يتعهد بالالتزام بانتخابات ديسمبر

وتابع: «يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية والحرص على وحدة ليبيا وإنهاء الانقسام»، مشيرا إلى «ميلاد حكومة وحدة وطنية نالت الثقة من مجلس النواب بمظهر ديمقراطي وحضاري».

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