البعثة الأممية بعد منح «الثقة»: ليبيا أمام فرصة تاريخية للاستقرار والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 02:22 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، إن «ليبيا باتت أمام فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل»، مهنئة «الشعب الليبي لمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة»، خلال جلسة مجلس النواب في سرت.

وحيت البعثة الأممية، في بيان، «قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي اليوم ودعم مصالح وطنهم وشعبهم»، وأثنى البيان «على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وجهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة (5+5) وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة».

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وفي وقت سابق الأربعاء، منح مجلس النواب، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد دبيبة بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد. 

وأقرت رئاسة المجلس استخدام آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.

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