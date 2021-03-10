السفير الألماني يغرد بالعربية لتهنئة حكومة الدبيبة: «مبروك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 02:13 مساء
رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 2 مارس 2021. (تويتر)

غرد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، بالعربية مهنئا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحصولها على الثقة من مجلس النواب، قائلا: «مبروك».

وقال السفير الألماني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك لكل ليبيا»، مضيفا: «التصويت التاريخي برهان على الوحدة الوطنية ووعد للمستقبل».

ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة وتاريخية الآن ومسؤولية أمام الحكومة الجديدة والبلاد بالكامل، مشددا على أن ألمانيا ستواصل الوقوف بجانب الليبيين.

حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة.. والدبيبة يتعهد بالالتزام بانتخابات ديسمبر

وفي وقت سابق من اليوم، منح مجلس النواب، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد دبيبة بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد. 

وأقرت رئاسة المجلس استخدام آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.

وعقب انتهاء التصويت قال عقيلة صالح إن «عدد النواب الموافقين على منح الثقة للحكومة 132 نائبا»، وقال رئيس مجلس النواب إن «مدة ولاية هذه الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات». 

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