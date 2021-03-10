عقيلة صالح: حكومة الدبيبة تتحول لـ«تسيير الأعمال» بعد 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 01:19 مساء
عقيلة صالح يقف أثناء ترديد النشيد الوطني قبل بدء جلسة مجلس النواب في سرت. (صورة من البث المباشر للجلسة)

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن حكومة عبدالحميد الدبيبة عليها أن تعرف أن ولايتها ومسؤولياتها تنتهي يوم 24 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المقرر للانتخابات العامة وفق الاتفاق السياسي وبعدها تتحول إلى حكومة تسيير أعمال.

وتابع عقيلة صالح، خلال كلمته أثناء منح الثقة للحكومة، أن التصويت على منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة هو يوم تاريخي في ليبيا.

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة

وقبل قليل، نالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب المنعقد في سرت.

وحصلت الحكومة، التي عرض برنامجها وقدم أسماءها الدبيبة إلى مجلس النواب خلال جلسة أمس، على ثقة 132 عضوًا.

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