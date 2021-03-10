«مكافحة الأمراض»: 910 إصابات جديدة بـ«كورونا» و33 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 926 مصابا، في حين توفي 33 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واستلم المركز 4795 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1366 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1845 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 476 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 136 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 177 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 350 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 24 عينة.

وأرسلت إلى المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 90 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 72 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 173 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 34 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 12 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة تسع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 30 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 141 ألفا و598 حالة، منها عشرة آلاف و340 نشطة، و128 ألفا و928 متعافى، و2330 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.