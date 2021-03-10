66 إصابة بفيروس «كورونا» و4 حالات وفاة في بلديات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 12:27 مساء
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 66 إصابة بفيروس «كورونا» وأربع حالات وفاة في بلديات الجنوب أمس الثلاثاء.

وتسلم مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها، الثلاثاء، 108 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 42 عينة، فيما تأكدت إصابة 66 حالة منها 63 جديدة وثلاث حالات مخالطة، بحسب بيان للمركز اليوم.

وتوزعت حالات الإصابة على كل من سبها بـ55 حالة منها 52 جديدة وثلاث مخالطة، والشاطئ ثلاث حالات جديدة، وتمنهنت والقطرون بحالة جديدة لكل منهما، فيما سجلت أوباري حالتي إصابة جديدتين، وكذلك مرزق بحالتي إصابة جديدتين، وأم الأرانب حالتي إصابة جديدتين.

بينما توزعت حالات الوفاة على كل من سبها بحالتين، وحالة واحدة في كل من الشاطئ وتمنهنت.

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