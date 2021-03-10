«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 11:46 صباحا
سفينة راسية في أحد الموانئ. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية مساء الغد على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن تلك الرياح ستتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، وستتسبب في وصول ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مساء اليوم على ساحل سرت، مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح جنوبية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مساء اليوم على ساحل الخليج مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه إلى غربية على ساحل شحات، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وبين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق غدا.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، وبين 2 و3 أمتار غدا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا مساء الغد على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة مساء الغد على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

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