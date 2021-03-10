اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمشروع الربط في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمنطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن أعمال الانتشال جارية حتى الآن، فيما لم تكشف عن عدد الجثث التي تضمها المقبرة.

«البحث عن المفقودين»: بدء اختبارات البصمة الوراثية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية

وفي 27 فبراير الماضي، أعلنت أنها شرعت رسميًّا في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية.

ونشرت الهيئة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي اليوم، قائلة: «تعلن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنها شرعت، وعن طريق مختبراتها رسميًّا، في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية، في التعرف على الجثث مجهولة الهوية».