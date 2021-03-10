الدبيبة يصل إلى «واغادوغو» للمشاركة في جلسة «منح الثقة»

عبدالحميد الدبيبة خلال كلمة أمام مجلس النواب المنعقد في سرت، 9 مارس 2021. (الإنترت)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، إلى مجمع قاعات واغادوغو بسرت، لحضور جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثالثة لمجلس النواب المقررة للنظر في منح الثقة لحكومة الدبيبة بعد قليل.

ومنذ الإثنين تتواصل في سرت جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، ومشاركة نحو 132 نائبًا للنظر في منح الثقة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي حضر، الثلاثاء، إلى الجلسة وأطلع النواب على تشكيلته الحكومية ومعايير اختيارها.

ودعا عقيلة في ختام جلسة أمس الدبيبة إلى تقديم تشكيلته الحكومية مكتملة، الأربعاء، إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة. وقال صالح موجهًا حديثه للدبيبة: «هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة»، ودعاه إلى تشكيل الحكومة بـ«إرادته الحرة».

بدوره، أكد الدبيبة استعداده لتقديم باقي التشكيلة الحكومية في «ربع ساعة»، شرط الحصول على تحفظات النواب لاستبدال المرشحين المتحفظ عليهم.