أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على مناطق الشمال والجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 10:15 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء مغيمة مع فرصة سقوط أمطار اليوم الأربعاء وغدا على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 18 و36 درجة مئوية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس غائم جزئيا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت والمناطق المجاورة لها، والرياح شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتبقى مرتفعة على جالو والجغبوب، حيت تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على بعض المناطق، خصوصا على غدامس والحمادة وبعض مناطق الجبل الغربي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، و لا تتجاوز 26 درجة مئوية على غدامس والحمادة وهون.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو
رياضة عالمية
كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة
رياضة عالمية
إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ ...
دولى
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
الدامجة يستقيل من تدريب السويحلي بعد فوز وخسارة و4 تعادلات
رياضة محلية
فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
عربى
إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا
دولى
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا
ليبيا
منع 3 آلاف شخص من حفل الشعلة الأولمبية في 25 مارس
رياضة عالمية
إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
1.13 مليون برميل يوميا متوقع في مارس.. صعود ليبيا كأكبر مصدر للنفط في البحر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»