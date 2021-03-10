الأمم المتحدة تسلط الضوء على تفاقم الوضع الوبائي في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 12:31 صباحا
أعضاء فريق الرصد والتقصي في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في ليبيا، إن فقدان أحد الأطباء العاملين في مركز سبها الطبي أول من أمس، جراء فيروس كورونا يذكر الجميع بالمخاطر التي يواجهها العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية يومياً.

وعبر المكتب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن احترامه «تضحيات العاملين الصحيين وندعو إلى الالتزام المستمر بالتدابير الاحترازية، بوضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي».

حظر تجول في سبها بعد «الزيادة المقلقة في عدد الحالات النشطة والوفيات»

وتابع أن استمرار تفاقم وضع كوفيد-19 في الجنوب الليبي، يضع ضغوطاً إضافية على نظام الرعاية الصحية والعاملين الصحيين، مشيرا إلى إعلان بلديتي سبها وبراك الشاطي حظر التجول للحد من انتشار كوفيد-19.

والإثنين، قرر المجلس البلدي سبها، فرض حظر التجول وغلق المحلات التجارية لمدة أسبوعين، اعتبارًا من تاريخ اليوم 8 مارس 2021 وحتى السبت الموافق 20 مارس 2021.

وعزا المجلس القرار إلى «الزيادة المقلقة في عدد الحالات النشطة وعدد الوفيات وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين بدرجة تدعو للقلق». وسيكون الحظر ساريًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.

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