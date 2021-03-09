«صحة الوفاق» تُسلم مستشفى طرابلس الجامعي أجهزة هي الأولى من نوعها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 11:37 مساء
أجهزة طبية تصل مستشفى طرابلس الجامعي, 9 مارس 2021. (صحة الوفاق)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مستشفى طرابلس الجامعي، أجهزة هي الأولى من نوعها، التي تتواجد على المستوى المحلي ومستوى شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وسلمت وزارة الصحة قسم الطب النووي بمستشفى طرابلس الجامعي، جهاز المسح الإشعاعي المقطعي المحوسب المتطور (SPECT-CT)، وهو نوع من اختبارات التصوير النووي، مما يعني أنه يستخدم مادة مشعة وكاميرا خاصة لأخذ صور ثلاثية الأبعاد.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يتيح الجهاز للطبيب تحليل وظائف بعض الأعضاء الداخلية، كتدفق الدم إلى القلب أو تحديد مناطق الدماغ الأكثر نشاطًا أو الأقل نشاطًا.

ويستخدم هذا الجهاز لتشخيص حالات الأورام، واضطرابات الدماغ ومشكلات القلب واضطرابات العظام أو مراقبتها، كما يستخدم الجهاز أيضاً في العلاج وذلك باستخدام النظائر المشعة.

كما سلمت الوزارة قسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى جهاز رنين مغناطيسي جديد والذي يتميز بدقة عالية ولا يحتاج إلى استخدام غاز الهالوجين.

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