لجنة «كورونا» في سبها تطلب وقف إصدار البطاقات الصحية الخاصة بالزواج

أحد الميادين الرئيسية في مدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

طالبت لجنة إدارة جائحة كورونا في سبها، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في المدينة بإيقاف إصدار البطاقات الصحية الخاصة بالزوج، وذلك في فترة لا تقل عن أسبوعين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وشدد رئيس لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا المكلف في سبها، محمد معيقل في كتاب وجهه اليوم إلى مدير المختبر المرجعي بالمدينة، على ضرورة عدم استئناف إصدار البطاقات الصحية الخاصة بالزواج «إلا بخطاب كتابي من إدارة اللجنة».

وأوضح معيقل أن هذا الإجراء جاء «بناء على تقارير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفرق الرصد والاستجابة السريعة، المشيرة إلى ازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات» جراء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف معيقل في كتابه أن تقارير المركز الوطني لمكافحة الأمراض «أوضحت أن هذه الإصابات سببها الرئيسي هو الازدحام أثناء المناسبات الاجتماعية بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة».