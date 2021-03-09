«الخليج العربي للنفط» تبحث سبل التعاون مع جامعة بنغازي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 09 مارس 2021, 10:22 مساء
لقاء رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، أشرف محمد العبار مع مسؤولي جامعة بنغازي, 9 مارس 2021. (شركة الخليج العربي للنفط)

بحث رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، أشرف محمد العبار، سبل التعاون مع جامعة بنغازي واستمرار هذا التعاون في سبيل المصلحة المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء العبار، اليوم بمكتبه وبحضور عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات وموقع قنفودة، عبد المطلب صالح آدم، ومدير إدارة الهندسة والإنشاءات إبراهيم الغماري، ومديرة إدارة ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة بنغازي الدكتورة فاطمة الفلاح، ومدير مكتب التعاون الدولي بجامعة بنغازي الدكتور عبد القادر العبيدي.

كما تم خلال اللقاء تقديم الشكر والتقدير لشركة الخليج العربي للنفط لمساندتها ودعمها المستمر لجامعة بنغازي، التي قدم مسؤولوها شهادة تكريم ودرع تقدير من الجامعة لمساهمة ومساندة الشركة في إقامة المؤتمر الدولي المتعلق بضمان جودة التعليم العالي بجامعة بنغازي خلال الفترة الماضية.

من جانبه أكد العبار، أن جامعة بنغازي من الجامعات العريقة، وصرح علمي يستحق المساندة لما فيه خير البلاد وتطوير المخرجات التعليمية به.

لقاء رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، أشرف محمد العبار مع مسؤولي جامعة بنغازي, 9 مارس 2021. (شركة الخليج العربي للنفط)
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