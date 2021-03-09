«الوطنية للنفط»: توقيع عقد إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 09:34 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله (المؤسسة).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد مشروع إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بمدينة بنغازي، مع شركة «سايبم» الإيطالية.

وحصلت شركة «سايبم» على عقد خدمة استشارية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لـ«تنفيذ مركز بنغازي النفطي، وسيتم إنشاء المركز الفني المتخصص والمتكامل في المنطقة الحرة بالمريسة، على بعد 25 كيلومترًا من بنغازي، وهو مصمم وفق أفضل المرافق والتقنيات لخدمة قطاع النفط والغاز الليبي والصناعات الحيوية الأخرى»، وفق بيان نشرته الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح البيان أن الشركة الإيطالية تتمتع بـ«خبرة واسعة في مجال المراكز التقنية، ولديها مراكز هندسية خاصة بها في مجالات استراتيجية في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: «لتحقيق وفرة كبيرة في التكاليف، وتقليل خسائر الإنتاج وتوفير الوقت، فإن ذلك يتم بإجراء أعمال محليًّا، من خلال الشركات المستثمرة، وتتبنى المؤسسة الوطنية للنفط إنشاء مركز فني متخصص في مدينة بنغازي، على مستوى عالٍ من التجهيزات بالمعدات والبنى التحتية، وسيتم تقسيم المركز إلى مناطق مناسبة للاستثمار من قبل الشركات العالمية أو الشركات المصنعة المتخصصة».

في المقابل، قال الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية ستيفانو كاو، خلال حفل التوقيع: «تظل شمال أفريقيا منطقة استراتيجية للتطورات الضخمة المحتملة في كل من قطاعي الصناعة والطاقة. وسيعزز هذا المشروع علاقتنا مع المؤسسة الوطنية للنفط، ويمنحنا الفرصة لدعم عملائنا في إنشاء مركز مهم للاستغلال الأمثل للموارد الوطنية».

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