«مكافحة الأمراض»: انتشار غير مسبوق لفيروس «كورونا» في سبها وأرقام قياسية في الإصابات والوفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 08:25 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، أن المدينة وكافة مناطق المنطقة الجنوبية، تشهد تفشيًا وانتشارًا غير مسبوقين لوباء فيروس كورونا.

وأكد المركز، في بيان مساء أمس، تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات والوفيات اليومية.

فيما لفت إلى عجز مراكز العزل «محدودة الإمكانات» من حيث الأسرَّة وإمدادات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والعناصر الطبية، مما ينذر بـ«انهيار الوضع الصحي الهش أصلًا» بعموم المنطقة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحسب البيان.

وناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، ضرورة اتباع الإجراءات الصحية والكف عن إقامة التجمعات كالأفراح والمناسبات الاجتماعية الأخرى، التي هي بمثابة «انتحار جماعي» وسبب رئيسي لتفشي الوباء.

كما ناشد المواطنين تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالمؤسسات العامة والمحال التجارية والأسواق، وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، واتباع قواعد النظافة العامة.

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