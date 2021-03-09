بليحق: تعليق جلسة «منح الثقة» لمزيد المشاورات

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد المشاورات دون أن يذكر مزيد التفاصيل عن موعد عودة الجلسة للانعقاد، وفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني للمجلس.

وانطلقت ظهر اليوم جلسة اليوم الثاني للنواب في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ووصل رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة إلى مقر الجلسة وقدم تشكيلته الحكومية كما رد على بعض استفسارات أعضاء المجلس.

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال مداخلة، دبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء إلى المجلس للنظر بشأن منحها الثقة. وقال صالح موجهًا حديثة لدبيبة: «هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة»، ودعاه إلى تشكيل الحكومة بـ«إرادته الحرة».

بدوره، أكد دبيبة استعداده لتقديم باقي التشكيلة الحكومية في «ربع ساعة»، شرط الحصول على تحفظات النواب لاستبدال المرشحين المتحفظ عليهم.