توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 03:16 مساء
طائرة تابعة للخطوط الليبية بمطار معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء، توقف الملاحة الجوية بالمطار منذ ساعة؛ بسب عطل مفاجئ في الاتصالات الساخنة والمباشرة.

وقالت الإدارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «جار الآن معالجة العطل من قبل مهندسي الصيانة».

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