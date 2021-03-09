توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

طائرة تابعة للخطوط الليبية بمطار معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء، توقف الملاحة الجوية بالمطار منذ ساعة؛ بسب عطل مفاجئ في الاتصالات الساخنة والمباشرة.

وقالت الإدارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «جار الآن معالجة العطل من قبل مهندسي الصيانة».