توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء، توقف الملاحة الجوية بالمطار منذ ساعة؛ بسب عطل مفاجئ في الاتصالات الساخنة والمباشرة.
وقالت الإدارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «جار الآن معالجة العطل من قبل مهندسي الصيانة».
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