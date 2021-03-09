الدبيبة: لم أختر إلا وزيرا واحدا.. واقتصادنا «صفر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 01:48 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمام مجلس النواب، 9 مارس 2021، (الإنترنت)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه لم يختر إلا وزيرا واحدا في تشكيل الحكومة، واستبعدنا كل من تولى منصب وزير في الحكومات السابقة، مؤكدا أنه «ليس مرتاحا لكبر عدد الوزراء لأن الفترة قصيرة جدا».

وتابع الدبيبة: «اقتصادنا في ليبيا صفر، والاقتصاد القوي يعتمد على حجم البناء ويقاس بعدد الرافعات العاملة في البلد وحاليا لا توجد رافعة واحدة في ليبيا»، حسب كلمته أمام مجلس النواب في سرت، اليوم الثلاثاء.

وأكمل: «الوضع السياسي حاليا غير مريح، ولا بد من تقديم الوزراء إقرار الذمة المالية بما فيهم الوكلاء».

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