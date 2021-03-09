أوحيدة يدعو إلى فحص أسماء بتشكيل حكومة الوحدة من جهات قانونية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 01:17 مساء
عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إلى إحالة الأسماء «التي عليها ملاحظات» في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى جهات قانونية مختصة لفحصها، دون أن يفصح عن تلك الأسماء.

وتابع: «الأمر سيستلزم أسبوعا أو أكثر، ثم نناقش بعد الحصول على التقارير مسألة منح الثقة»، حسب كلمته في الجلسة باليوم الثاني لمجلس النواب بمدينة سرت، الثلاثاء.

كما طالب أيضا بانتظار تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اتهامات الفساد التي شابت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتابع: «تمنينا حضور رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الجلسة لنرى تعليقاته على ملاحظات النواب»، موجها تساؤلا إلى رئيس المجلس عقيلة صالح بشأن ما إذا كان الدبيبة «رد على ملاحظات وعدل تشكيلته أم تكرر نفس الملاحظات وينتظر النواب حضوره».

ورد عقيلة صالح بدعوة الدبيبة إلى الدخول للقاعة، من أجل أن يتحدث مع النواب.

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