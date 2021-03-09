«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 12:45 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة، اليوم الثلاثاء، على ساحل درنة وطبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانًا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- الرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية نهار الثلاثاء على ساحل درنة وطبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة، وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الجبل الأخضر وطبرق لاحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.

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