شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (الثلاثاء 9 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 11:04 صباحا
جانب من أعمال صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس، 7 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم، الثلاثاء، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يصل إلى ساعتين، فيما لن تطرح أي أحمال اليوم في الجناح الشرقي، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، الصادرة على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

والخميس الماضي حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل صيف 2021».

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