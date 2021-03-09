«مكافحة الأمراض»: 1030 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين.

وتماثل 1124 مصابا للشفاء، في حين توفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 5333 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1366 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1730 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 463 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 123 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 33 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 178 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 348 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو ثماني عينات.



وأرسلت إلى المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 122 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 96 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 173 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق عشر عينات، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 27 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 27 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 156 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة تسع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 86 عينة.



وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 140 ألفا و688 حالة، منها عشرة آلاف و389 نشطة، و128 ألف متعافى، و2297 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام الماضي.