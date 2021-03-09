توقف العمل بفرع مركز مكافحة الأمراض في سبها إثر إصابة «جل العاملين» بـ«كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، صباح اليوم الثلاثاء، عن توقف جزئي للعمل بالمركز والمختبر المرجعي لصحة المجتمع إثر تسجيل إصابات للعاملين بالمركز والمختبر بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى تعرض عدد من الأجهزة لأعطال فنية.

ونشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبر صفحته على «فيسبوك» تنويها للمواطنين أكد فيه «توقف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز عن العمل اليوم وبشكل جزئي وذلك لتعرض جل العاملين بالمختبر وفرع المركز للإصابة بفيروس كورونا المستجد وخروج بعض الأجهزة عن العمل نتيجة أعطال فنية طارئة».

وأكدت إدارة المركز أنها تسعى جاهدة للتغلب على هذه الصعوبات بأسرع وقت ممكن، منوهة كذلك إلى «توقف الفرع عن إصدار البطاقات الصحية واستقبال المرضى نتيجة تقلص عدد العاملين بالفرع وحتى إشعار آخر».