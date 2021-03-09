الخطوط التونسية تخطط لاستئناف رحلاتها الجوية مع ليبيا خلال أبريل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 09 مارس 2021, 12:36 صباحا
طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف وزير النقل التونسي معز شقشوق، اليوم الإثنين، برمجة استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا في أبريل القادم، مشيرا إلى تأثر الوضع المادي لشركة الخطوط الجوية التونسية بتعليق نشاطها.

وعد شقشوق خلال جلسة استماع له من لجنة مكافحة الفساد بمجلس النواب التونسي تعليق نشاط شركة «تونيسار» مع ليبيا أحد أسباب مشاكلها، خاصة أن السوق الليبية تمثل حوالي 20% وأحيانا وصلت توفر 30% من مداخيل تونس حسب قوله إلى جانب الوقود وسعر الصرف اللذين أثرا أيضا على الوضعية المالية.

وقدر وزير النقل التونسي حجم خسائر «تونيسار» بـ 300 مليون دينار تونسي في 2020، وهو مرتبط بجائحة «كوفيد19».

وكانت إدارة مطار صفاقس الدولي أعلنت في ديسمبر الماضي، استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا من خلال مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد توقف دام حوالي عشرة أشهر.

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