سيالة يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني الجديد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 11:30 مساء
لقاء سيالة مع السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلمز. (وزارة الخارجية الليبية)

استلم المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، صباح اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية الجديد لدى ليبيا، رشاد جاويد، وذلك بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إن سيالة رحب في بداية اللقاء بالسفير الباكستانى الجديد لدى ليبيا، مشيرا إلى علاقات الصداقة والتعاون والروابط الأخوية الإسلامية بين ليبيا وباكستان وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب سيالة خلال اللقاء عن استعداد وزارة الخارجية الليبية لتقديم كافة التسهيلات للسفير الباكستاني الجديد لأداء مهامه على الوجه الأمثل.

من جانبه أعرب السفير الباكستان الجديد لدى ليبيا، رشاد جاويد عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده كسفير ومفوض فوق العادة لبلاده في ليبيا، مؤكدا أنه سيبذل ما في وسعه لتعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تقاسم باكستان خبراتها في مختلف المجالات مع الجانب الليبي.

- سيالة يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد لدى ليبيا

حضر اللقاء مدير إدارة شؤون أسيا وأستراليا بوزارة الخارجية محمد على الزناتى ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، أحمد الذيب.

وقبل هذا اللقاء استلم سيالة نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلمز الذي سيخلف السفير السابق سرحات أكسن في منصبه بالسفارة التركية في طرابلس.

لقاء سيالة مع السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلمز. (وزارة الخارجية الليبية)
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