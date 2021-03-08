رحلة جوية نسائية لـ«الخطوط الأفريقية» في مناسبة يوم المرأة العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 10:58 مساء
طاقم جوي نسائي بالخطوط الجوية الأفريقية (الأفريقية).

نفذت شركة الخطوط الجوية الأفريقية في ليبيا، اليوم الإثنين، رحلة نسائية بكامل أطقمها الجوية والفنية تولت فيها الكابتن طيار ليلى الجرنازي قيادة الطائرة بمساعدة الكابتن طيار كلثوم البوسيفي، وتحت إشراف ومتابعة فنية من قبل العناصر النسائية بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.

وجاءت هذه الرحلة «احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وتحت شعار: نساؤنا نوارس الجو، وإبرازًا للدور المهم الذي تؤديه المرأة في تسيير أعمال قطاع الطيران في ليبيا»، وفق بيان أصدرته الشركة اليوم.

وقال بيان الشركة: «هذا ونحن نحيي اليوم العالمي للمرأة أسوة بكل أقطار العالم، نؤمن إيمانًا قاطعًا بأن الدين الإسلامي قد كرّم المرأة تكريمًا مميزًا لا مثيل له».

وختم: «تفتخر الخطوط الأفريقية بتواجد هذه الكوكبة النسائية ضمن كوادرها اللواتي هن فخر للوطن، ونتقدم بالشكر لكل امرأة تناضل وتكد وتسعى لإثبات وجودها بما يرضي الله ومجتمعها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة لاعب مصري ابتلع لسانه خلال المباراة
رياضة عالمية
فرانس برس: إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
عربى
القبلاوي: سفير مالطا يصل إلى طرابلس ويباشر مهامه
ليبيا
عقيلة صالح يصل مقر انعقاد جلسة «النواب» في سرت
ليبيا
دبيبة في كلمة للنواب: أناشدكم تغليب مصلحة الوطن وألا تفوتوا فرصة توحيد المجلس
ليبيا
مجموعة عمل حقوق الإنسان المعنية بليبيا تدعو إلى الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة 30%...
ليبيا
في يوم المرأة العالمي نرشح لك كتاب «رائدات ومتميزات ليبيات»
ثقافة وفن
«برج الأمل» بمركز بنغازي الطبي: بلغنا السعة السريرية القصوى لدينا
ليبيا
كسر هيمنة سلتيك.. جيرارد يقود «رينغرز» للتتويج بالدوري الأسكتلندي للمرة الـ55
رياضة عالمية
عشية جلسة منح الثقة.. كل الاحتمالات مفتوحة على مصير حكومة دبيبة
ليبيا
«عكس التيار» | الشريف الوافي: أهم معايير نيل حكومة دبيبة الثقة
فيديو
«بدون تأليف» | الشباب الليبي بين القاتل الصامت والمخدرات؟
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السباق الدولي حول «كعكة» إعادة الإعمار يعود مع تشكيل السلطة الجديدة