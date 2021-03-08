رحلة جوية نسائية لـ«الخطوط الأفريقية» في مناسبة يوم المرأة العالمي

طاقم جوي نسائي بالخطوط الجوية الأفريقية (الأفريقية).

نفذت شركة الخطوط الجوية الأفريقية في ليبيا، اليوم الإثنين، رحلة نسائية بكامل أطقمها الجوية والفنية تولت فيها الكابتن طيار ليلى الجرنازي قيادة الطائرة بمساعدة الكابتن طيار كلثوم البوسيفي، وتحت إشراف ومتابعة فنية من قبل العناصر النسائية بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.

وجاءت هذه الرحلة «احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وتحت شعار: نساؤنا نوارس الجو، وإبرازًا للدور المهم الذي تؤديه المرأة في تسيير أعمال قطاع الطيران في ليبيا»، وفق بيان أصدرته الشركة اليوم.

وقال بيان الشركة: «هذا ونحن نحيي اليوم العالمي للمرأة أسوة بكل أقطار العالم، نؤمن إيمانًا قاطعًا بأن الدين الإسلامي قد كرّم المرأة تكريمًا مميزًا لا مثيل له».

وختم: «تفتخر الخطوط الأفريقية بتواجد هذه الكوكبة النسائية ضمن كوادرها اللواتي هن فخر للوطن، ونتقدم بالشكر لكل امرأة تناضل وتكد وتسعى لإثبات وجودها بما يرضي الله ومجتمعها».