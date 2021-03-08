سيالة يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 08:44 مساء
لقاء سيالة مع السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلمز. (وزارة الخارجية الليبية)

تسلم المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، صباح اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد لدى ليبيا، كنعان يلمز، وذلك في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية الليبية عبر موقعها على الإنترنت إن سيالة أكد للسفير التركي الجديد عمق العلاقات بين البلدين، وبحث معه سبل تعزيزها في مختلف المجالات، مشيدًا بدعم تركيا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشار سيالة إلى أهمية عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا، والمساهمة في إعادة الإعمار على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في العام الماضي.

من جهته، أكد السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلمز، جاهزية واستعداد الشركات التركية للعودة إلى ليبيا والمساهمة في مشاريع التنمية في أسرع وقت ممكن، خاصة في مجالات البناء والتشييد والبنى التحتية، لافتًا إلى أنها «تتفاوض مع الأجهزة التنفيذية الليبية المختصة بهذا الشأن» وفق وزارة الخارجية الليبية.

حضر اللقاء مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية محمد علي الزناتي، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة أحمد الذيب.

لقاء سيالة مع السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلمز. (وزارة الخارجية الليبية)
لقاء سيالة مع السفير التركي الجديد لدى ليبيا كنعان يلمز. (وزارة الخارجية الليبية)
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