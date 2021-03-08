عقيلة صالح يغادر القاعة.. ونائباه يستكملان رئاسة جلسة منح الثقة

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال مشاركته في جلسة المجلس في سرت، 8 مارس 2021. (بوابة الوسط)

غادر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منذ قليل، جلسة المجلس المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتذر عقيلة «بسبب تواجده من العاشرة صباحًا بالقاعة»، معلنًا «استمرار الجلسة بنائبي رئيس المجلس».

وقبل مغادرة الجلسة، اقترح رئيس مجلس النواب «تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري عبر إحالته للجنة التشريعية لتقديم الصياغة». و«استدعاء رئيس الوزراء لطرح ملاحظات النواب حول تشكل الحكومة».

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وأضاف: «ما أحرج رئيس الوزراء هو استدعاء بعض النواب وطلب تسمية أقاربهم لتولي وزارات»، وأضاف: «يجب ان توزع الحكومة توزيعًا صحيحًا على الدوائر وتحقيق العدالة»، وأردف: «يحب عدم الضغط على رئيس الوزراء وتركة يقوم بذلك بنفسه».

وبدأت عصر الإثنين جلسة مجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة؛ وذلك بحضور 132 نائبًا من أعضاء المجلس، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وسط انتشار أمني واسع في محيط مجمع واغادوغو، مقر انعقاد الجلسة.