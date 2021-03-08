حظر تجول في سبها بعد «الزيادة المقلقة في عدد الحالات النشطة والوفيات»

عميد بلدية سبها، الشاوش غربال. (بلدية سبها)

قرر المجلس البلدي سبها، اليوم الإثنين، فرض حظر التجول وغلق المحلات التجارية لمدة أسبوعين، اعتبارًا من تاريخ اليوم 8 مارس 2021 وحتى السبت الموافق 20 مارس 2021.

جاء ذلك في تعميم أصدره المجلس إلى الجهات المختصة بالمدينة، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

عدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية

وعزا المجلس القرار إلى «الزيادة المقلقة في عدد الحالات النشطة وعدد الوفيات وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين بدرجة تدعو للقلق». وسيكون الحظر ساريًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.

غلق المدارس والجامعات واستثناء المستشفيات

كما شمل القرار غلق «الجامعات والمدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال وصالات المناسبات الاجتماعية والصالات الرياضية، ووقف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية».

واستثنى المجلس من قرار حظر التجول «المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات الخاصة والصيدليات».