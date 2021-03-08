جلسة «النواب» لمنح الثقة في الحكومة الجديدة بسرت اليوم.. دبيبة يأمل تجنب مصير حكومة الوفاق

جلسة «النواب» في سرت اليوم.. دبيبة يأمل تجنب مصير حكومة الوفاق

تبدأ، اليوم الإثنين، جلسة مجلس النواب في سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة، الذي يأمل أن تتفادى حكومته مصير حكومة الوفاق التي أنتجها اتفاق الصخيرات، لكنها لم تنل ثقة مجلس النواب.



وتعقد الجلسة بعد خلافات طويلة حول مكان انعقادها، وسط احتمال منحها الثقة أو التحفظ على التشكيل الحكومي مع استمرار عدم إجماع أعضاء مجلس النواب على عقد الجلسة وموضوعها الأساسي.



اكتمال النصاب القانوني

وأمس الأحد، توافد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعدد من أعضاء المجلس إلى سرت للمشاركة في الجلسة، وقد وصل عدد الحضور حتى ظهر اليوم الإثنين نحو 130 نائبًا، وهو ما يعني اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

وقد وصل نحو 35 نائباً من بنغازي، وأكثر من 42 نائبا من المنطقة الغربية أمس، فيما غادر 40 آخرون مطار معيتيقة في طرابلس باتجاه سرت صباح اليوم الإثنين.



وسيكون أمام البرلمان مهلة 21 يوما لمنح الثقة في التشكيلة الحكومية المقدمة من دبيبة، وإذا لم تنل الثقة من المجلس فإن الأمر سيعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي، حسب بنود خارطة الطريق التي أقرها الملتقى الذي بدأ انعقاده في نوفمبر الماضي وعقدت الجلسة الأولى منه في تونس.



وأكد دبيبة في وقت سابق أن حكومته تضم 27 وزارة، وتستند إلى ستة أسس هي: التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة، ومشاركة المرأة والشباب، واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.



حكومة تهيئ الوضع للانتخابات

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها «الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي». وأضاف: «سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».