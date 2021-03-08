أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 11:29 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء متقلبة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة مع أجواء ساخنة، خصوصا على مناطق الوسط والجنوب وغالبية المناطق الشرقية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و36 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية، وبين 31 و36 درجة مئوية على سرت وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية، نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة لتثير الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية على بنغازي والخليج والدواخل، وبين 22 و25 درجة مئوية على الجبل الأخضر وطبرق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
الطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس قليل الغيوم، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مما قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.

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