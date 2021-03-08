صنع الله يتابع مستجدات مشروع إدخال التقنية الرقمية لمنظومات مؤسسة النفط

اجماع صنع الله لبحث تطوير منظومات مؤسسة النفط، 7 مارس 2021، (صفحة المؤسسة على فيسوك)

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بممثلي شركة «KPMG»، التي أبرم عقد معها بخصوص مشروع استحداث منظومة شاملة لنظم المؤسسة المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج.

جاء ذلك في اجتماع أمس الأحد، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسعى المؤسسة إلى إدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظوماتها، مما سيسهم في تعزيز مكانتها، وتطبيق مفاهيم الشفافية والحوكمة الرشيدة، أسوةً بكبرى شركات الطاقة على مستوى العالم.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات والمراحل التي وصل إليها الفريق المُشكّل من كلا الجانبين، والاطلاع على الملاحظات الواردة بالتقارير المُعدة بالخصوص، بعد عقد عدة اجتماعات عن بُعد في الأيام الماضية مع مختلف المستويات التنظيمية بالمؤسسة.