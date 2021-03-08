«مكافحة الأمراض»: 1018 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتماثل للشفاء 1036 مصابا، في حين توفي 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 5092 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1356 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1910 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 502 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 142 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 198 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 134 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 320 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو ثماني عينات.

وأرسلت إلى المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 125 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 53 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 124 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 141 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق سبع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 22 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 33 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 16 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 139 ألفا و658 حالة، منها 10 آلاف و492 نشطة، و126 ألفا و878 متعافيا، في حين توفي 2288 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.