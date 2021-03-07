«بلدية سرت»: وصول 42 نائبا لحضور جلسة مجلس النواب المقررة غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 11:00 مساء
جانب من وصول النواب إلى مدينة سرت، الأحد، 7 مارس 2021 (بلدية سرت).

أعلنت بلدية سرت، وصول طائرة ليبية مطار القرضابية الدولي، مساء اليوم، على متنها أكثر من 42 نائبا ونائبة أعضاء مجلس النواب قادمين من المنطقة الغربية.

يأتي ذلك تمهيدا لحضور الأعضاء جلسة مجلس النواب المزمعة غدا بالمدينة بمجمع قاعات واقادوقو لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وكان في استقبال النواب بمطار القرضابية الدولي، رئيس ديوان مجلس النواب ورئيس المجلس التسييري سرت، ورئيس وعدد من اعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من مدراء الإدارات بديوان مجلس النواب.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مندوب ليبيا لدى «يونيسكو» يثمن قرار «الرئاسي» الانضمام لاتفاقية صون التراث ...
ليبيا
حقوق المرأة في تونس.. هوة شاسعة بين القوانين والممارسة
منوعات
قريميدة لـ«بوابة الوسط»: ملعب بنغازي جاهز بملاحظات الكاف 10 مارس.. أما طرابلس ...
رياضة محلية
موزمبيق: أنصار «داعش» يتسببون في أزمة جوع ونزوح 670 ألف شخص
دولى
المصراتي يطالب بمراجعة الأرقام «الفلكية» في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تتخطى الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم
دولى
دياب يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط استمرار الاحتجاجات
عربى
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من «فيفا»
رياضة محلية
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
إبراهيموفيتش يستعين بدراجة للوصول إلى مهرجان سان ريمو بعد حادث طريق
رياضة عالمية
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فينغر يقدم اقتراحا جديدا مثيرا حول التسلل