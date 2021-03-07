الناطق باسم «النواب»: وصول حومة و35 نائبا إلى سرت قادمين من بنغازي

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، وصول النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة ونحو 35 نائبًا إلى مطار القرضابية الدولي قادمين من مطار بنينا، للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة المقررة غدًا الإثنين.

وفي وقت سابق، قال مصدر نيابي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن 40 نائبًا من أعضاء مجلس النواب غادروا العاصمة طرابلس في طريقهم إلى مدينة سرت للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة.

في المقابل، دعا بيان صادر عن 42 عضوًا بمجلس النواب إلى تأجيل جلسة المجلس المقرر انعقادها في مدينة سرت غدًا لمنح الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة، مشيرين إلى أن الجلسة ستكون «محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها، متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان .