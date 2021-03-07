الحرس البلدي يتابع الإجراءات الوقائية بمدارس بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 07 مارس 2021, 09:19 مساء
عناصر الحرس البلدي أثناء متابعة الإجراءات الوقائية بإحدى مدارس بني وليد. (الإنترنت)

قامت دوريات فرع جهاز الحرس البلدي بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، بجولة تفتيشية على بعض المدارس التابعة لمراقبة التعليم داخل نطاق المدينة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل تلك المدارس لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد إن هذه الجولة تأتي للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا للحفاظ على صحة التلاميذ والمعلمين.

ونوه جهاز الحرس البلدي إلى أن التفتيش الصحي والحملات التوعوية لمؤسسات التعليم العام والخاص بمدينة بني وليد مستمرة طيلة الفترات المقبلة بسبب انتشار الفيروس داخل المدينة.

عناصر الحرس البلدي أثناء متابعة الإجراءات الوقائية بإحدى مدارس بني وليد. (الإنترنت)
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