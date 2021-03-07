40 نائبا يتوجهون إلى سرت للمشاركة في جلسة «منح الثقة» (صور)

أعضاء بمجلس النواب خلال مغادرة طرابلس في طريقهم إلى سرت 7 مارس 2021. (بوابة الوسط)

قال مصدر نيابي إن 40 نائبًا من أعضاء مجلس النواب غادروا العاصمة طرابلس في طريقهم إلى مدينة سرت للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن طائرة تقل النواب الـ40 «غادرت مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار القرضابية بسرت»، مشيرًا إلى أن «باقي الأعضاء من المنطقة الغربية سيلتحقون بهم غدًا الإثنين في التاسعة صباحًا».

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وفي وقت سابق الأحد أكدت نائبة مقرر مجلس النواب، صباح جمعة الحاج، وصول رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبه الثاني احميد حومة إلى مدينة سرت لحضور الجلسة. ونوهت إلى أن نواب المنطقة الشرقية سيصلون إلى مدينة سرت اليوم قادمين من مدينة بنغازي لحضور الجلسة.